HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Atoss Software nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal von 200 auf 192 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der schwierigen konjunkturellen Lage in Europa reduzierte Analyst Felix Ellmann seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2023 und danach leicht. Die von Atoss vorgelegten Kennziffern hätten derweil seine Erwartungen übertroffen, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/gl