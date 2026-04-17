DAX 24.334 -1,5%ESt50 5.976 -1,4%MSCI World 4.638 -0,3%Top 10 Crypto 9,6680 +3,0%Nas 24.468 +1,5%Bitcoin 63.665 +1,1%Euro 1,1765 +0,3%Öl 94,73 +2,5%Gold 4.794 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Siemens Energy, Ölpreise im Fokus
Top News
Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Blick: USA geben grünes Licht für Rüstungsverkauf an Deutschland
DAX sackt zum Wochenauftakt ab: Kehrtwende bei Straße von Hormus und Verwirrung um neue USA-Iran-Gespräche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ATOSS Software Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
80,80 EUR -1,40 EUR -1,70 %
STU
Marktkap. 1,31 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 510440

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005104400

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATSWF

Deutsche Bank AG

ATOSS Software Buy

11:01 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
80,80 EUR -1,40 EUR -1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,40 €		 Abst. Kursziel*:
45,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

11:01 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

RSS Feed
ATOSS Software AG zu myNews hinzufügen