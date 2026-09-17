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Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

08:01 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
48,85 EUR -0,10 EUR -0,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Andrei Andon-Ionita sieht den Tabakkonzern vor einem mehrjährigen Umsatz- und Gewinnschub, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Investitionen in Produkte der neuen Generation (NGP), wie E-Zigaretten, Vapes oder Nikotinbeutel, dürften sich nun auszahlen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,87 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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