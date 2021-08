Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 6 Prozent auf 120,8 Mio. Euro gesteigert und dabei ein adjustiertes EBITDA von 10,5 Mio. Euro (HJ 2020: 6,0 Mio. Euro) erzielt. Basierend auf den guten Halbjahreszahlen und der jüngst bekannt gegebenen Akquisition der Line Verwaltungs GmbH hebe der Analyst seine Schätzungen an. Demnach werden im Geschäftsjahr 2021 nun ein Umsatz von 270 Mio. Euro (zuvor: 260 Mio. Euro) und ein adjustiertes EBITDA von 23,0 Mio. Euro (zuvor: 21,0 Mio. Euro) erwartet. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 41,00 Euro) an und bestätigt das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.08.2021, 12:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 09.08.2021 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0JM2M1.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.