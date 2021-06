Aktie in diesem Artikel Boeing Co. 199,08 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing von 230 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Robert Spingarn erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Produktion kommerzieller Flugzeuge - unter anderem als Folge einer starken Erholung des inländischen Reiseverkehrs. 2021 rechnet er nun mit einem etwas geringeren Verlust je Aktie und ab 2022 dann wieder mit einem etwas stärkeren, stetig ansteigenden Überschuss./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 08:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.