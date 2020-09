ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Optimismus für eine baldige Rückkehr des 737 Max in den Flugverkehr werde größer, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem symbolischen Flug mit dem Chef der US-Behörde FAA gebe es im Zulassungsprozess fünf weitere Hürden. Drei davon könnten im November genommen werden, die zwei verbleibenden dann bis zum Jahresende. Der Trend bei Boeing, was den Cashflow und den Gewinn je Aktie betreffe, bleibe aber wohl abwärts gerichtet./tih/he