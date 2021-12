NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Dass die zuständige Luftfahrtbehörde in China das Flugverbot für das Modell Boeing 737 Max aufheben könnte, sei eine positive Nachricht für den Flugzeugbauer und seine Zulieferer, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Mitteilung der Behörde benenne zwar kein konkretes Datum für diesen Schritt. Sie stärke aber das Vertrauen, dass Boeing ab dem ersten Quartal wieder Flugzeuge dieses Modells an China liefern könnte./gl/ck