Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,93 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
AI Analyse
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Daimler Truck befinde sich in einer zyklischen Erholung, die Aktien seien attraktiv bewertet./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,82 €
|Abst. Kursziel*:
54,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,32%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|11:51
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG