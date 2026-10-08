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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

11:51 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Daimler Truck befinde sich in einer zyklischen Erholung, die Aktien seien attraktiv bewertet./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,82 €		 Abst. Kursziel*:
54,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
41,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,32%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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