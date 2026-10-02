Danone Aktie
Marktkap. 37,96 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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