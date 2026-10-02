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Danone Aktie

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Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

14:31 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
58,00 EUR -1,26 EUR -2,13%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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