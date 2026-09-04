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Deutsche Bank Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
35,39 EUR -0,13 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Montag für Deutsche Bank und Commerzbank die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,87%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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