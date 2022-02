HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das erste Quartal der Beteiligungsgesellschaft sei verhalten gewesen, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. An der positiven Einschätzung ändere sich damit aber nichts. Die Aktie werde mit einem Abschlag zum inneren Wert gehandelt./mf