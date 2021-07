Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research erwartet die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.9.) jetzt ein Nettoergebnis von 125 bis 145 Mio. Euro (zuvor: zwischen 70 und 80 Mio. Euro), da sich das Beteiligungsergebnis deutlich besser als zunächst kalkuliert entwickelt hat. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft anstelle der bisher erwarteten 65 bis 75 Mio. Euro nunmehr 125 bis 140 Mio. Euro betragen. Hintergrund dieser Entwicklung sei zum einen der Verkauf der Radiologiegruppe blikk Holding. Zum anderen habe die DBAG zum Stichtag 30. Juni weitere positive Entwicklungen bei der Bewertung der Portfoliounternehmen erzielt. Insgesamt sei dies laut SRC ein sehr guter Indikator, dass das derzeit noch sehr junge und entsprechend niedrig bewertete Portfolio der Gesellschaft noch erhebliches Potenzial in der Bewertung aufweise und die DBAG somit in den kommenden Quartalen und Jahren lukrative Veräußerungen erzielen könne.

Die positive Entwicklung wirke sich auch auf die beiden Kernkenngrößen Nettovermögenswert und Ergebnis aus der Fondsberatung aus. Beim Nettovermögenswert werde ein Wert zwischen 620 und 690 Mio. Euro inklusive der Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung erwartet. Für das Ergebnis aus der Fondsberatung gehe das Unternehmen von einem Wert zwischen 16 und 17 Mio. Euro aus. Die neue Gesamtjahresprognose halte das Analystenteam anlässlich der jüngsten Entwicklungen für sehr plausibel und erhöhe demnach seine eigene Schätzung. Folglich erwarte SRC ein Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft von über 130 Mio. Euro, ein Nettoergebnis von rund 138 Mio. Euro, einen Nettovermögenswert von 657 Mio. Euro und ein Ergebnis aus der Fondsberatung von 16,4 Mio. Euro. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 48,00 Euro (zuvor: 45,00 Euro) und erneuen das Rating auf „Buy“.



