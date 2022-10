Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im Geschäftsjahr 2021/22 (per 30.9.) auf Basis vorläufiger Zahlen ein Konzernergebnis zwischen -90 und -100 Mio. Euro verbucht und damit die Guidance von -75 bis -85 Mio. Euro verfehlt. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch ihr Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien für die Abweichung des Konzernergebnisses von der Guidance laut dem Unternehmen ein im Schlussquartal per Saldo negativer Wertbeitrag aus der Ergebnisveränderung und der Verschuldung der Portfoliounternehmen und zum anderen gesunkene Kapitalmarktmultiplikatoren im vierten Quartal des Geschäftsjahres verantwortlich. Dies habe das Bewertungs- und Abgangsergebnis erneut belastet. Der Nettovermögenswert solle auf Basis der vorläufigen Zahlen hingegen der Guidance im Bereich von 570 bis 630 Mio. Euro entsprechen - werde jedoch am unteren Ende der Range erwartet. Das Ergebnis aus der Fondsberatung liege unverändert im prognostizierten Bereich von 14 bis 16 Mio. Euro. Nach Meinung der Analysten seien die ersten Eckdaten zum Geschäftsjahr 2021/22 alles in allem im Rahmen der Guidance des Unternehmens und der Erwartungen von SRC ausgefallen. Das Unternehmen werde am 1. Dezember den Geschäftsbericht veröffentlichen. Bis dahin bestätigen die Analysten das Kursziel von 40,00 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.10.2022, 11:15 Uhr)



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 21.10.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DBAG_21Oktober2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.