MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das zweite Quartal habe wahrscheinlich und hoffentlich den Tiefpunkt in puncto Center-Schließungen und Kundenfrequenz markiert, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des auf Einkaufscenter spezialisierten Immobilieninvestors. Die Aussichten bezüglich der Höhe der Mieteinnahmen, der Leerstände und der Bewertung des Immobilienvermögens blieben aber höchst unsicher./la/bek