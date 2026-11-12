DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.870 +0,0%Top 10 Crypto 9,0135 -2,6%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.491 -3,1%Euro 1,1064 +0,1%Öl 96,30 +0,5%Gold 3.895 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
9,82 EUR +0,01 EUR +0,09 %
STU
9,91 EUR +0,12 EUR +1,20 %
HAML
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 97,74 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

08:01 Uhr
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,82 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Beim Nettoergebnis habe der italienische Energiekonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Geholfen hätten die Stromerzeugung und das Handelsgeschäft. Auch seien die Abschreibungen geringer gewesen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,89 €		 Abst. Kursziel*:
7,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
Analyst Name:
Arturo Murua 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

12.11.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
04.11.26 Enel Buy UBS AG
21.10.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Dow Jones Rückenwind für Enel Enel-Aktie im Fokus: Rückenwind aus Spanien und Amerika sorgt für höheres Ergebnis Enel-Aktie im Fokus: Rückenwind aus Spanien und Amerika sorgt für höheres Ergebnis
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro
dpa-afx Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu
Finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag
Finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
Finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im STOXX 50
Finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester
Finanzen.net Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.