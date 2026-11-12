Enel Aktie
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Marktkap. 97,74 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
AI Analyse
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Beim Nettoergebnis habe der italienische Energiekonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Geholfen hätten die Stromerzeugung und das Handelsgeschäft. Auch seien die Abschreibungen geringer gewesen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,89 €
|Abst. Kursziel*:
7,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
|
Analyst Name:
Arturo Murua
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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