UBS AG

Enel Buy

09:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,25 Euro belassen. Der Nettogewinn des Energiekonzerns habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, während das operative Ergebnis (Ebitda) diese erfüllt habe, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Unternehmen ein starkes operatives Abschneiden in Spanien und eine normalisierte Marge in Italien./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 20:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com