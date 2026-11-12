Enel Aktie
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Marktkap. 97,74 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
AI Analyse
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bartlomiej Kubicki attestierte dem italienischen Energiekonzern am Donnerstag eine solide Gewinnentwicklung. Bei den erneuerbaren Energien müsse das Tempo aber zunehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Market-Perform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,89 €
|Abst. Kursziel*:
-0,88%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,69%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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