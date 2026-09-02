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Engie (ex GDF Suez) Aktie

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23,78 EUR +0,02 EUR +0,08 %
STU
22,40 CHF +0,07 CHF +0,33 %
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Marktkap. 60,71 Mrd. EUR

KGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
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Symbol ENGQF

AI Analyse

Bernstein Research

Engie (ex GDF Suez) Market-Perform

14:11 Uhr
Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Engie (ex GDF Suez)
23,78 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,40 Euro belassen. Bartlomiej Kubicki gab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die nächsten Frankreich-Wahlen. Er geht davon aus, dass die Volatilität der Aktienkurse französischer Versorger in den kommenden Monaten zunehmen wird. Strukturelle Auswirkungen der Wahlen auf das operative Abschneiden von Engie seien aber unwahrscheinlich./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Market-Perform

Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
29,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
23,51 €		 Abst. Kursziel*:
25,05%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
23,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,63%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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