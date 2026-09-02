Engie (ex GDF Suez) Aktie
Marktkap. 60,71 Mrd. EURKGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Symbol ENGQF
AI Analyse
Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,40 Euro belassen. Bartlomiej Kubicki gab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die nächsten Frankreich-Wahlen. Er geht davon aus, dass die Volatilität der Aktienkurse französischer Versorger in den kommenden Monaten zunehmen wird. Strukturelle Auswirkungen der Wahlen auf das operative Abschneiden von Engie seien aber unwahrscheinlich./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
|Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
29,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
23,51 €
|Abst. Kursziel*:
25,05%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
23,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,63%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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