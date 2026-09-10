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Eni Aktie

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Marktkap. 69,8 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Eni Buy

12:46 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,81 EUR -0,39 EUR -1,59%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,86 €		 Abst. Kursziel*:
8,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,22%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

12:46 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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04.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
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