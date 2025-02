JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien gemischt gewesen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als solide bezeichnete er aber den operativen Cashflow (CFFO). Die Blicke richteten sich nun auf einen Kapitalmarkttag in Erwartung mittelfristiger Ziele und Details zur Strategie in Asien./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com