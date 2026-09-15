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AI Analyse

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

10:26 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Market-Perform" belassen. EssilorLuxottica sei das Kronjuwel der Beteiligungsgesellschaft Delfin, dem Investmentvehikel des Konzerngründers Leonardo del Vechio, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Seit del Vechios Tod 2022 herrsche bei acht Erben Stillstand. Bis 2026 sei dies kaum von Bedeutung gewesen, da Francesco Milleri gleichzeitig Delfin wie auch Essilor geführt habe. Inzwischen habe sich der Konflikt bei Delfin aber aufgeheizt und lenke nun auch Essilor vom Wesentlichen ab. Dabei befänden sich die Franzosen unter Milleri ohnehin in einer Neufindungsphase, und die langfristige Marktposition sei kaum absehbar. Insgesamt geht Solca aber nicht davon aus, dass Milleris Führung infrage steht./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
139,65 €		 Abst. Kursziel*:
43,22%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
139,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,83%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
03.08.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
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