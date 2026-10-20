DAX 25.299 +0,0%ESt50 6.137 +0,3%MSCI World 4.925 +0,1%Top 10 Crypto 10,98 +1,7%Nas 26.425 +0,0%Bitcoin 73.966 +0,1%Euro 1,1225 -0,1%Öl 109,6 +0,7%Gold 4.122 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
168,30 EUR +6,10 EUR +3,76 %
STU
168,80 EUR +8,90 EUR +5,57 %
HAML
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 69,88 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

08:01 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
168,30 EUR 6,10 EUR 3,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zwischenbericht des Optikkonzerns sei robust und besser als erwartet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Insgesamt sieht sie bei den Franzosen ein sehr attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
151,20 €		 Abst. Kursziel*:
101,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
168,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,22%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
216,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:01 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
05.10.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Smartbrillen stark EssilorLuxottica-Aktie: Überraschend starkes Wachstum EssilorLuxottica-Aktie: Überraschend starkes Wachstum
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 225 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Analysten sehen für EssilorLuxottica-Aktie Luft nach oben
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr verloren
Financial Times EssilorLuxottica heir reveals drug struggles as rift with CEO grows
Financial Times EssilorLuxottica overhauls management after rift with founder’s son
Business Times Fight over EssilorLuxottica founder’s US$47 billion fortune deepens as heir quits roles at Ray-Ban maker
Business Times EssilorLuxottica clan’s US$47 billion rift grows with heir’s exit from Ray-Ban maker
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.