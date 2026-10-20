EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 69,88 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zwischenbericht des Optikkonzerns sei robust und besser als erwartet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Insgesamt sieht sie bei den Franzosen ein sehr attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
151,20 €
|Abst. Kursziel*:
101,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
168,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,22%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
216,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research