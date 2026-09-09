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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Underweight

11:01 Uhr
Evonik Underweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
17,88 EUR -0,17 EUR -0,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage und starken Importdruck erlebe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Bei der Einzelwerteauswahl sieht er vor allem lokaler agierende Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Fußabdruck in China wie Lanxess im Vorteil. Globaler agierende Konzerne wie BASF mit starker Produktion und hohem Absatz in China und dem Rest der Welt seien weniger begünstigt. Sie könnten bei erschwertem Zugang zum europäischen Markt zunehmende Überkapazitäten und den Preisdruck in anderen Märkten zu spüren bekommen. Wacker Chemie, Yara, Evonik und Solvay sieht er neben Lanxess ebenfalls als Nutznießer, wenn auch vermutlich weniger deutlich./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Underweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11:01 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
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