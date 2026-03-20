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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

20:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
291,60 EUR 5,80 EUR 2,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 350 Euro angehoben. James Grzinic geht in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass der Sportwagenhersteller im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen sowie seine Profitabilität schrittweise verbessern kann. Der Druck auf die Wiederverkaufswerte lasse insgesamt nach und die Wertsteigerung bei Spezialfahrzeugen sei stark. Die Bewertungsprämie für Ferrari als Luxusgüter-Anbieter dürfte sich wieder erholen, was angesichts der allgemeinen Unsicherheiten einen überzeugenden, gesamtwirtschaftlich unabhängigen Gegenpol darstelle./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
291,20 €		 Abst. Kursziel*:
20,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
291,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,03%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20:01 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
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12.03.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
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