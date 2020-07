FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann von 55 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Umsatzentwicklung der Augenoptikerkette in den Monaten April bis Mai zeige eine Trendwende zum Besseren, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Vorstand mit der Formulierung von Finanzzielen für 2020 die Berechenbarkeit erhöht./bek/ck