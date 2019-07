FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 52 Euro belassen. Das überraschend starke Umsatzwachstum der Optikerkette resultiere wohl aus einem besseren Produktmix, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Vorsteuerergebnis reflektiere dagegen höhere Aufwendungen für die Digitalisierung und die Expansion des Filialnetzes. Preistransparenz und Wettbewerbsintensität dürften mittelfristig zunehmen, was der aktuelle Aktienkurs nicht ausreichend widerspiegele./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 14:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 14:11 / MESZ





