HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3850 auf 4700 Franken angehoben. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte 2025 ein höheres organisches Wachstum erzielen als die Konkurrenz und sei wohl in eine neue Ära der Profitabilität eingetreten, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Auch wegen der besseren Ummünzung der Barmittelzuflüsse in Gewinne sowie der Gesamtkapitalrendite (ROIC) verdiene die Aktie einen Bewertungsaufschlag./gl/tih

