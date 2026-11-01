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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Underweight

10:21 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
288,40 €		 Abst. Kursziel*:
-6,38%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
288,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,51%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
293,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:21 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
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23.10.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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