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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Baustoffkonzerns seien zuletzt global relativ robust gewesen, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Auftritt des Firmenchefs auf der JPMorgan-Branchenkonferenz. Die Preise seien gestiegen und dürften wegen der Energiekosteninflation nochmals angezogen werden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
151,75 €		 Abst. Kursziel*:
48,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
150,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,95%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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