DAX 25.267 -0,6%ESt50 6.273 -0,4%MSCI World 4.934 +0,1%Top 10 Crypto 11,05 +0,1%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 73.861 -0,4%Euro 1,1378 +0,0%Öl 105,4 -1,1%Gold 4.269 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
2,35 EUR -0,06 EUR -2,33 %
STU
finanzen.net zero
HelloFresh jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 391,39 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

HelloFresh Buy

08:01 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
2,35 EUR -0,06 EUR -2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach reduzierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe eine weitere enttäuschende Vorabmeldung zu den anstehenden Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sollte die ohnehin bereits am Tiefpunkt befindliche Marktstimmung für Hellofresh weiter eintrüben./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,35 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,59 €		 Abst. Kursziel*:
222,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
255,47%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

StockXperts HelloFresh: Selbst die Skeptiker sehen höhere Kurse HelloFresh: Selbst die Skeptiker sehen höhere Kurse
finanzen.net HelloFresh senkt Ziele drastisch - Anleger müssen sich auf weniger einstellen: Aktie fällt deutlich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hellofresh auf Tradegate sehr schwach - Senkt Jahresziele
dpa-afx Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal
EQS Group EQS-Adhoc: HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX sackt ab
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SDAX
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Erwerb von Aktien aufgrund ausgeübter Optionen
EQS Group EQS-Adhoc: HelloFresh SE expects revenue for Q3 2026 below market expectations and adjusts outlook for the financial year 2026
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Acquisition of shares due to exercised options
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell
EQS Group EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE continues focus on profitability and efficiency
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.