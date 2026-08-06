Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,69 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag. Die Unsicherheit mit Blick auf die Absatzvolumina im Klebstoffgeschäft bleibe aber bestehen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Sell
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
79,62 €
|Abst. Kursziel*:
-5,80%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
79,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,83%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|06.08.26
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|07.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|22.07.26
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|13.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
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|Henkel vz. Neutral
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