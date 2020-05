FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen zum ersten Quartal von 129 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Ertragskennziffern des Baukonzerns seien hinter seinen Schätzungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der spanische Autobahnbetreiber Abertis, an dem Hochtief beteiligt ist, habe unter staatlichen Lockdown-Maßnahmen in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie gelitten. Eine Gewinnwarnung von Hochtief sei nun wahrscheinlich./la/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 11:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 12:40 / MESZ



