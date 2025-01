RBC Capital Markets

Inditex Underperform

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Branchendaten zum deutschen Textilhandel entwickelten sich schwerfällig, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das gelte noch stärker für große, eher im niedrigen Preissegment positionierte Ketten wie H&M. Mit Blick auf die spanische Inditex seien die Erwartungen an das Umsatzwachstum in diesem Jahr hoch, hier sei Vorsicht geboten./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2025 / 17:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 00:45 / EST

