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ING Group Aktie

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Marktkap. 89,82 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
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Symbol INGVF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

ING Group Hold

08:01 Uhr
ING Group Hold
Aktie in diesem Artikel
ING Group
32,23 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" belassen. Mit dem neuen Zinserhöhungszyklus nehme der Wettbewerb um Einlagegelder in Spanien wieder zu, schrieb Miruna Chirea in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sieht ihn aber nicht systemweit, sondern vor allem zwischen den Neobanken und Bankinter, Sabadell und der ING. Die größten Banken verfügten über üppige Liquidität und favorisierten Prämien für Gehaltskonten gegenüber höheren Einlagezinsen. Die höchsten Zinsen böten die Neobanken. Insgesamt sieht Chirea die Caixa im aktuellen Umfeld in Spanien am besten dastehen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Miruna Chirea 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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