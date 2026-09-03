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ING Group Aktie

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Marktkap. 90,02 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

08:01 Uhr
ING Group Overweight
Aktie in diesem Artikel
ING Group
32,03 EUR 0,04 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 33,10 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schraubte am Montag ihre Prognosen für den Zinsüberschuss sowie daraus resultierend das bereinigte Ergebnis je Aktie in den zwei kommenden Jahren etwas nach oben. Zudem verwies sie auf ihre angehobenen Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,08 €		 Abst. Kursziel*:
13,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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