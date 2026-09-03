ING Group Aktie
Marktkap. 90,02 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 33,10 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schraubte am Montag ihre Prognosen für den Zinsüberschuss sowie daraus resultierend das bereinigte Ergebnis je Aktie in den zwei kommenden Jahren etwas nach oben. Zudem verwies sie auf ihre angehobenen Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,08 €
|Abst. Kursziel*:
13,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
32,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|08:01
|ING Group Overweight
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|26.08.26
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|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.