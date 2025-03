Jefferies & Company Inc.

Kering Hold

08:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 224,85 EUR -10,95 EUR -4,64% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine des Luxusgüterkonzerns seien nach dem europäischen Handelsschluss unter Druck geraten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spiegele wahrscheinlich die Überraschung der Investoren über die Ernennung von Demna Gvasalia zum neuen Chefdesigner bei der Kernmarke Gucci wider. Dies sei eine unerwartete Wendung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 15:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 15:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com