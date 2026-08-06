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Kontron Aktie

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Kontron Aktien-Sparplan
21,94 EUR +0,64 EUR +3,00 %
STU
20,39 CHF +0,41 CHF +2,06 %
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Marktkap. 1,32 Mrd. EUR

KGV 9,97 Div. Rendite 0,00%
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Symbol KTRNF

Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

06.08.26
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
21,94 EUR 0,64 EUR 3,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Nun habe auch das zweite Quartal des Spezialisten für das Internet der Dinge (IoT) und eingebettete Computersysteme enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die umfassende Restrukturierung von GreenTec (ehemals Katek) stehe im Fokus./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,38 €		 Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,06%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

13:26 Kontron Kaufen DZ BANK
12:41 Kontron Buy Warburg Research
06.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
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EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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