Kontron Aktie
Marktkap. 1,32 Mrd. EURKGV 9,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Symbol KTRNF
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Nun habe auch das zweite Quartal des Spezialisten für das Internet der Dinge (IoT) und eingebettete Computersysteme enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die umfassende Restrukturierung von GreenTec (ehemals Katek) stehe im Fokus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
Zusammenfassung: Kontron Buy
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,38 €
|Abst. Kursziel*:
26,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,06%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kontron
|13:26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|13:26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|13:26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|30.07.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|22.03.22
|Kontron Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|09.05.19
|Kontron Hold
|Warburg Research
|05.04.19
|Kontron Hold
|Warburg Research
|12.11.18
|Kontron Hold
|Warburg Research
|09.11.18
|Kontron Hold
|Warburg Research