Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

11:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Halbjahreszahlen von 570 auf 550 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse spiegelten mit der Schwäche des Dollars und des chinesischen Marktes die allgemeinen Themen in der Branche wider, schrieb Nick Anderson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern gewinne aber Marktanteile, was die Stärke seiner Marken und seiner Bilanz untermauere./rob/tih/zb

