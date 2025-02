Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

13:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 720 auf 740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unrealistische Erwartungen an die Jahreszahlen hätten zum Ausverkauf der Aktie geführt, schrieb Analyst Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. An der Aktienstory des Luxusgüterkonzerns habe sich aber nichts geändert, und die Konsens-Ergebnisschätzungen für 2026 seien kaum gesunken. Die optimistischen Erwartungen gründeten auf dem starken Management und dem auf Marktanteilsgewinne ausgerichteten Geschäftsmodell. Auf dem breiten europäischen Markt würden Wachstumsgeschichten zunehmend Mangelware und die Bewertung erscheine attraktiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

