Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy

20:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einem Treffen mit Vorstandschef Joachim Wenning auf "Buy" mit einem Kursziel von 495 Euro belassen. In Anbetracht der Gewinn- und Kapitalstärke des Rückversicherers sei der Ton optimistisch gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das "hübsche Problem", wie der Konzern das Kapital verwenden wolle, bleibe aber eine zentrale Frage./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 13:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com