FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Quartalszahlen von 50 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Spezialpharma-Unternehmens habe in puncto Ausblick einige signifikant negative Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ngu