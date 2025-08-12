Medios Aktie
Marktkap. 323,41 Mio. EURKGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
Medios Kaufen
Nach Darstellung des Analysten Thilo Kleibauer von Warburg Research hat die Medios AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um über 9 Prozent auf 991,7 Mio. Euro erzielt und ist dabei sowohl organisch, als auch durch die Konsolidierung des Ceban-Zukaufs gewachsen. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.08.2025, 15:15 Uhr)
Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 13.08.2025 um 11:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A1MMCC8.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.
Zusammenfassung: Medios kaufen
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
kaufen
|Kurs*:
12,70 €
|Abst. Kursziel*:
104,72%
|Rating vorher:
n/a
|Kurs aktuell:
13,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
95,49%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Medios AG
|15:24
|Medios kaufen
|Warburg Research
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|11.04.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Medios Buy
|Warburg Research
