Nach Darstellung des Analysten Thilo Kleibauer von Warburg Research hat die Medios AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um über 9 Prozent auf 991,7 Mio. Euro erzielt und ist dabei sowohl organisch, als auch durch die Konsolidierung des Ceban-Zukaufs gewachsen. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.08.2025, 15:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 13.08.2025 um 11:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. 
Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A1MMCC8.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Zusammenfassung: Medios kaufen

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
kaufen		 Kurs*:
12,70 €		 Abst. Kursziel*:
104,72%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
95,49%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

15:24 Medios kaufen Warburg Research
14.05.25 Medios Buy Deutsche Bank AG
13.05.25 Medios kaufen Warburg Research
11.04.25 Medios Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.25 Medios Buy Warburg Research
mehr Analysen

