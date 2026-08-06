Merck Aktie
Marktkap. 63,04 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe auf den ersten Blick ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei nicht nur auf Konzernebene angehoben worden, sondern auch für alle drei Geschäftsbereiche, die allesamt besser als erwartet abgeschnitten hätten. Bei den Anlegern sollte dies gut ankommen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
147,15 €
|Abst. Kursziel*:
-12,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
144,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,76%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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