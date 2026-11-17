Nemetschek Aktie
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Marktkap. 7,41 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
AI Analyse
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Im Bereich Baumanagement laufe es weiter rund, im Design-Geschäft Planung und Entwurf warte er auf mehr Klarheit, schrieb der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,90 €
|Abst. Kursziel*:
52,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,54%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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