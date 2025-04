UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

17:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nordea nach den besser als erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" belassen und das Kursziel von 150 auf 154 schwedische Kronen angehoben. In einem unsicheren Umfeld blieben die Aktien der nordischen Bank attraktiv, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 14:25 / GMT

