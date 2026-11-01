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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

17:11 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
132,54 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,90 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

17:11 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:31 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
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