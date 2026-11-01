Novartis Aktie
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Marktkap. 264,74 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
132,54 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,90 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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