DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,80 -3,2%Nas 27.360 -0,7%Bitcoin 72.686 -2,2%Euro 1,1194 +0,0%Öl 104,1 +3,9%Gold 4.120 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pfizer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Pfizer Aktien-Sparplan
24,57 EUR -0,42 EUR -1,68 %
STU
27,52 USD -0,48 USD -1,70 %
BTT
finanzen.net zero
Pfizer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 139,92 Mrd. EUR

KGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852009

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US7170811035

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PFE

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

18:06 Uhr
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
24,57 EUR -0,42 EUR -1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer anlässlich jüngster Studiendaten zu Mevrometostat bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Prostatakrebs von 35 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei der Ansicht, dass das Präparat die Einnahmen des Pharmakonzerns auch über den Ablauf des Patentschutzes für Xtandi im Jahr 2027 hinaus sichern und steigern könne, schrieb Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Buy

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 27,56		 Abst. Kursziel*:
30,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 27,52		 Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

18:06 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Pfizer Neutral UBS AG
24.09.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer zieht am Mittwochabend an
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Patentstreit: Bayer zieht BioNTech, Pfizer und Moderna vor Gericht - Was Aktien-Anleger wissen müssen
finanzen.net S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx BioNTech-Aktie zieht an: Drei Werke werden geschlossen - Keine Kaufinteressenten
finanzen.net BioNTech-Aktie im Fokus: Ist die Krebs-Pipeline stärker als der Markt denkt?
dpa-afx BioNTech-Aktie im Fokus: Gründer und starten neues Unternehmen Arife
MotleyFool Pfizer Trades Under 10 Times Forward Earnings With a Yield Near 6%. Here's What History Says Happens Next.
MotleyFool Pfizer Stock: Buy, Sell, or Hold?
Benzinga Pfizer Expands Breast Cancer Drug Reach with New FDA Nod for Metastatic Disease
Zacks Are Investors Undervaluing Pfizer (PFE) Right Now?
MotleyFool Why Pfizer Might Be the Most Underrated Dividend Stock to Buy Right Now
Benzinga Florida Attorney General Sues Pfizer for 'Misleading' COVID-19 Vaccine Safety Claims
Zacks Pfizer vs. J&J: Comparing Growth, Patent Risks and Valuation
MotleyFool Eli Lilly vs. Pfizer: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
RSS Feed
Pfizer Inc. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.