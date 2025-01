Goldman Sachs Group Inc.

Philips Buy

16:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe für die Konsensschätzungen und die Bewertung weiter Luft nach oben, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit er die Beobachtung der Aktie im Juli 2023 aufgenommen habe, habe der Medizintechnikkonzern regelmäßig die Erwartungen übertroffen und seine Ziele angehoben - abgesehen vom dritten Quartal 2024. Der daraufhin revidierte Ausblick für 2024 sei umsichtig und beinhalte nun kaum noch Risiken./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com