DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.944 -0,3%Top 10 Crypto 11,17 +0,2%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 74.117 -0,3%Euro 1,1193 +0,0%Öl 103,5 +3,3%Gold 4.124 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,54 EUR -0,37 EUR -0,86 %
STU
finanzen.net zero
Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 38,31 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

09:06 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,54 EUR -0,37 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Investorentag des Sportwagenbauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Falls die Schwaben ihre vorgestellten strategischen Ziele erreichten, würden sie in einem vor allem in Europa schwierigen Markt positiv herausragen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
42,34 €		 Abst. Kursziel*:
-5,53%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
42,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,97%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

09:06 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:46 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Kapitalmarkttag Porsche-Aktie schwankt kräftig: Konzern will in den nächsten Jahren kräftig Kosten sparen Porsche-Aktie schwankt kräftig: Konzern will in den nächsten Jahren kräftig Kosten sparen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net VW-Aktie legt schon mal vor: Wie Volkswagen-Aktionäre vom Porsche-Umbau profitieren könnten
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittwochnachmittag
EQS Group EQS-News: Neue Sportwagen, höhere Exklusivität, stärkere Ertragskraft: Porsche stellt neue Strategie bis 2035 vor
finanzen.net XETRA-Handel MDAX am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 49 Euro
EQS Group EQS-News: New sports cars, greater exclusivity, stronger profitability: Porsche presents new strategy through to 2035
EQS Group EQS-News: Porsche completes sale of its stakes in Bugatti Rimac and Rimac Group
EQS Group EQS-News: Reorganisation of Porsche sales for closer integration between regions and head office
EQS Group EQS-News: Porsche sells MHP to Tata Consultancy Services
EQS Group EQS-News: Pascal Wehrlein becomes Formula E World Champion with Porsche again
EQS Group EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability
EQS Group EQS-News: Executive Board and General Works Council of Porsche AG agree on Future Package
EQS Group EQS-News: From Toolmaker to Architect of Modern Manufacturing: Porsche Board Member Albrecht Reimold to Retire
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.