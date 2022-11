FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8,50 Euro belassen. Mit der weiteren Rücknahme des Vorstandsausblicks Ende Oktober habe auch er die Prognosen für den Medienkonzern reduziert, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts von Analyst Armin Kremser hervor. Während ProSieben durch die enge Kopplung des Geschäftsmodells an die Endkonsumentennachfrage durchaus noch Restrisiken im Falle einer tiefergehenden Rezession in Europa habe, könne die Aktie vor allem die günstige Bewertung für sich auf der Habenseite verbuchen./mf/mis